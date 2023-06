Lesezeit: 3 min

Die Forderung des SWR-Intendanten und derzeitigen Vorsitzenden der ARD, Kai Gniffke, nach einer Erhöhung der Rundfunkgebühren, stößt bei den Ministerpräsidenten der Länder auf teils entschiedene und brüske Ablehnung. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Wirtschaftsnachrichten (DWN).

Manuela Schwesig (SPD, l-r), Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, Hendrik Wüst (CDU,), Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident in Hessen, Rainer Haseloff (CDU), Ministerpräsident Sachsen-Anhalt, und Berlins neue Wirtschaftssenatorin, Franziska Giffey (SPD). (Foto: dpa)

Foto: Wolfgang Kumm