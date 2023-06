Lesezeit: 4 min

Der libertäre Präsidentschaftskandidat Javier Milei hat gute Chancen. Denn er hat radikale Pläne. So will im Kampf gegen die Inflation in Argentinien den Peso abschaffen und stattdessen den Dollar nutzen.

In Argentinien könnte in wenigen Monaten ein Libertärer Präsident werden, der den Peso abschaffen und durch den Dollar ersetzen will. (Foto: dpa) Foto: Maximiliano Ramos

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche wichtige Rolle der Dollar in Argentinien bereits spielt

Welche weiteren radikalen Pläne der libertäre Kandidat Javier Milei hat

Warum seine Chancen ausgesprochen gut stehen article:full_access