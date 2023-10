Lesezeit: 4 min

Vollkommen unerwartet wurde Israel am Wochenende von einer schweren Attacke getroffen. Die Sorge vor einer weitreichenden Eskalation im Nahen Osten wirkte sich zum Wochenstart unmittelbar auch auf den Rohstoffsektor aus.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Nach einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt steigt Rauch auf. Israel hat am Montag seine Luftangriffe auf den Gazastreifen verstärkt und die palästinensische Enklave nach dem Überraschungsangriff der Palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung auf Israel am Samstag vollständig abgeriegelt. (Foto: dpa)

Foto: Rizek Abdeljawad