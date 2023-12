Lesezeit: 6 min

Die petrochemische Industrie in Europa gerät in schweres Fahrwasser. Wenn von Seiten der Politik nicht rasch und grundlegend gegengesteuert wird, droht eine De-Industrialisierung des Sektors.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Die deutsche Chemiebranche ist in eine schwere Krise geraten. Im Bild ein Hydrocracker in der Raffinerie in Heide. (Foto: dpa)

Foto: Christian Charisius