Lesezeit: 2 min

Steht Deutschland vor einem finanziellen Umbruch? Die aktuellen politischen Bewegungen und juristischen Überlegungen könnten auf potenziell einschneidende Veränderungen hindeuten. Ein Blick auf die Hintergründe offenbart brisante Fragen zur Zukunft des eigenen Vermögens.

Gemäß den Angaben des Statistischen Bundesamtes erreichte die Staatsverschuldung im Jahr 2022 die erschreckende Summe von rund 2,37 Billionen Euro. Eine gigantische Zahl, die nur schwer zu begreifen ist – und sie bedeutet, dass jeder Deutsche im Durchschnitt mit einer Verschuldung von 28.164 Euro belastet ist.

Angesichts dieser wachsenden Schulden und sinkender Steuereinnahmen drängt sich eine wichtige Frage auf: Steht Deutschland möglicherweise vor einem neuen Lastenausgleich? Eine solche Entwicklung könnte für Besitzer von Vermögen erhebliche finanzielle Konsequenzen haben. Doch dafür bedarf es weitreichender Gesetzesänderungen.

Die Neuausrichtung des Lastenausgleichsgesetzes

Gesagt, getan. Denn da wäre die Änderung des Lastenausgleichsgesetzes (LAG) von 1952, die ab dem 1. Januar 2024 in Kraft tritt. Wenn die Regierung beschließt, eine Vermögensabgabe einzuführen, muss sie auch klar definieren, wofür das Geld verwendet wird. Das Grundgesetz erlaubt zwar eine solche Abgabe, legt aber nicht fest, wofür das Geld genutzt werden soll. Dazu bedarf es eines Gesetzes, das „Art und Ausmaß der Entschädigung“ regelt.

Das Lastenausgleichsgesetz könnte so ein Spezialgesetz sein. In 2019 gab es eine kleine, aber möglicherweise bedeutende Änderung in diesem Gesetz: Eine Anpassung, die auf den ersten Blick nur schwer als solche zu erkennen ist. Sie erfolgte nämlich in Artikel 21 des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts (SozERG), auf den das Lastenausgleichsgesetz sprachlich verweist. Das Wort „Kriegsopferfürsorge“ wurde durch „Soziale Entschädigung“ ersetzt. Die Änderung tritt ab dem 01.01.2024 in Kraft.