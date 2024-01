Lesezeit: 2 min

Zukunftsforscher Dr. Marc Bovenschulte vom Berliner Institut für Innovation und Technik (IIT) erwartet einen Umbruch mittels Künstlicher Intelligenz (KI), die auch das Leben der Bürger fundamental umkrempeln wird. Doch auch die Flüchtlingskrise, Innovationen im Gesundheitswesen sowie die deutsche Energiepolitik der Zukunft stehen im Fokus dieses Gesprächs. Und was passiert eigentlich mit unseren Innenstädten?

Digitaler Impfpass, Smart Cities, Künstliche Intelligenz - die Technologie schreitet mit großen Schritten voran. Wie düster oder hell die Zukunft Deutschlands in diesem Kontext aussehen mag, kann niemand vorhersagen. Doch dass etwas passieren muss und auch wird, steht außer Frage. Im Interview mit DWN beschreibt der Wissenschaftler Dr. Marc Bovenschulte, wo die Veränderungen im Alltag deutlich sichtbar werden.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Können wir mit Ihnen einen Blick in die Zukunft wagen? Gibt es Fortschritte oder droht ein düsteres Weltuntergangs-Szenario?

Dr. Marc Bovenschulte: Wenn man über die Zukunft spricht und denkt, das wird alles ganz furchtbar, unser Land fährt in den Graben, läuft einem ein kalter Schauer über den Rücken, man gruselt sich. Für uns am Institut für Innovation und Technologie, die als Politikberater tätig sind, ist diese Sicht untauglich. Wir müssen konstruktive Wege suchen, wie wir Zukunft beschreiben.

Wir treffen daher keine Vorhersagen. Evidenz endet spätestens heute, für morgen haben wir keine harte Evidenz. An ihre Stelle tritt die Plausibilität. Das ist das Feld, auf dem wir uns bewegen.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wird unser Land noch eine Ideenschmiede sein, oder haben wir in technischen Dingen den Wettbewerb gegen China und die USA schon verloren?

Dr. Marc Bovenschulte: Es gibt immer wieder die Diskussion, das Thema KI wird zwischen China und den USA ausgemacht, andere Nationen hätten da nichts mehr zu melden. Und wenn man es sich genauer anguckt, die zentralen Entwicklungen, gerade mit Blick auf Patente, kommen nicht aus Deutschland. Und das ist auch in vielen anderen Bereichen zu sehen, da haben sich andere Nationen längst in den Vordergrund geschoben.

Was wir jedoch immer haben, ist eine exzellente Grundlagenforschung, aus der müssen wir einfach besser schöpfen. Das ist der übliche Transfer in Industrie, die Vermarktung, sie kennen die alte Leier am Beispiel MP3: in Deutschland erfunden, aber in den USA und Fernost in einen Milliardenmarkt überführt. Dass Deutschland jetzt im Innovations-Wettbewerb ganz stark hinterherläuft, lässt sich aus den Indikatoren für Innovationen im Moment freilich nicht ablesen. Es gibt zwar Tendenzen, die nach unten zeigen. Aber es ist nicht so, als würden wir da durchgereicht. Ich drehe die Frage mal um, was bleibt uns denn anderes übrig, als eine Ideenschmiede zu sein? Mich fuchst, wenn ich so Kataloge wie „Deutschland – Land der Ideen“ in der Hand halte – das ist alles aus dem letzten Jahrhundert. Ich warte bei uns auf das Fax oder das Gummibärchen oder eine Art von neuem Motor im 21. Jahrhundert. Das würde ich mir wünschen, dass Deutschland so was noch einmal erfinden könnte.