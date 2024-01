Lesezeit: 2 min

Alle reden von Digitalisierung, nur in den meisten Behörden unseres Landes lässt sie noch auf sich warten. In der Hauptstadt gibt es jetzt immerhin ein Experimental-Labor, in dem sich kluge Köpfe der Technologie-Stiftung Berlin Gedanken machen, wie sich Deutschland 2040 zukunftsfähig aufstellen wird - ein Geheimtipp.

Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten haben sich beide Flaggschiffe neuen deutschen Einfallsreichtums angesehen und etwas von der Aufbruchsstimmung einer neuen Generation gespürt, die an den Schaltstellen von Wissenschaft und Wirtschaft für frischen Wind sorgt.

Wobei es an beiden Schaustellen dezidiert nicht um Science-Fiction oder futuristische Visionen geht, sondern um die Veranschaulichung von Entscheidungsprozessen, von Wegmarken, an denen unsere Gesellschaft steht. „Jeder muss für sich persönlich entscheiden, wie er seine Zukunft gestalten möchte“, sagt Dr. Gabriele Zipf, die für die wechselnden Ausstellungen in ihren modularen Schauboxen zuständige Kuratorin des Futuriums. „Wir unterbreiten spielerische Angebote, auf dem Weg hin in eine digitale Gesellschaft.“ Vor allem die täglich in der Lobby eintrudelnden Schulklassen könnten ein Indikator sein, wie gut dies gelingt. Der Eintritt ist kostenlos, die Hemmschwelle sehr niedrig.

Beeindruckend ist die Dschungelwand, an der Besucher Wolkenkratzer präsentiert bekommen, nicht eben nicht aus Glas und Stahl erbaut sind wie in Tokio, Shanghai oder London, sondern eher aussehen wie aus Singapur, wo es in den Hochhäusern auf allen Etagen grünt und sprießt, um die Temperaturen ein, zwei Grad Celsius zu drücken.

Schnittstelle der Kreativen