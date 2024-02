Lesezeit: 3 min

Der frühere US-Präsident Donald Trump genieße für seine Handlungen im Präsidentenamt keine Immunität, so das Urteil eines Berufungsgerichts am Dienstag. Folglich kann der Republikaner wegen versuchten Wahlbetrugs strafrechtlich verfolgt werden. Das Gericht urteilte einstimmig und lehnte damit einen Antrag Trumps ab. Ist jetzt Trumps Traum einer zweiten Amtszeit als US-Präsident in Gefahr?

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, musste eine herbe Niederlage vor Gericht einstecken. (Foto: dpa) Foto: Julia Nikhinson

Lesen Sie in diesem Artikel: Was das für Donald Trumps Wahlkampagne bedeutet

Wie Trump auf das Urteil reagiert

Ob der Ex-Präsident nun tatsächlich strafrechtlich verfolgt wird article:full_access

