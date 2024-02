Lesezeit: 4 min

Die deutsche Industrie steht eigentlich auf einer soliden Basis, wären da nicht die vielen Herausforderungen und Anforderungen seitens der Politik, der Gesellschaft, der Umwelt und der Konkurrenz - um nur einige zu nennen. Schritt halten, mit der Entwicklung gehen, um nicht mit dem Rücken an die Wand gedrückt zu werden, ist notwendige Voraussetzung. Was macht Unternehmen zukunftsfähig? Worauf kommt es an?

Für deutsche Firmen hängt der Erfolg in der Zukunft von den Maßnahmen in der Gegenwart ab. (Foto: iStock/jacoblund) Foto: jacoblund

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Gefahren von Unternehmen immer noch unterschätzt werden

Was wir von anderen Nationen lernen können

Welche neueren Instrumente Unternehmen einsetzen article:full_access