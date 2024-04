Cannabis-Freigabe: Start verläuft zunächst ruhig, doch es bleiben Fragen

Lesezeit: 2 min

Am 1. April ist die Freigabe von Cannabis für Erwachsene in Deutschland in Kraft getreten. Doch während der Start ruhig verläuft, stehen die Kommunen vor einer Vielzahl offener Fragen. Wie können die Kommunen angesichts der Vielzahl von offenen Fragen sicherstellen, dass alle Regeln rund um das Thema Kiffen eingehalten werden? Wird nun nicht alles viel komplizierter - vor allem für die Polizei?

Ein Mann raucht einen Joint. Am 1. April trat eine Teil-Legalisierung von Cannabis in Kraft (Foto: dpa). Foto: Sebastian Gollnow

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die Teil-Legalisierung von Cannabis für die Polizei bedeutet

Was die Kommunen fordern

Welche Partei die Legalisierung rückgängig machen möchte article:full_access

