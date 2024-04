Lesezeit: 3 min

Jahrelang konnten die Kommunen in Deutschland Finanzierungsüberschusse vorweisen. Nun steht erstmals seit 2011 ein Defizit am Jahresende. Das liegt insbesondere an den Sozialausgaben.

Die Kommunen stecken in finanziellen Schwierigkeiten. (Foto: dpa) Foto: Monika Skolimowska

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die kommunalen Sozialkosten rapide ansteigen

Welche anderen Ausgabeposten Probleme machen

In welchem Bundesland die Steuereinnahmen dramatisch einbrachen - und was der Grund dafür ist

Welchen Verbesserungsvorschlag der deutsche Städtetag macht article:full_access

