Lesezeit: 2 min

Die anstehenden Tarifverhandlungen in den großen Industrien bedrohen die Preisstabilität in Deutschland: Eine IW-Studie sieht das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) in Gefahr.

Die Gewerkschaft Verdi i ist im Tarifstreit an mehreren Verhandlungen beteiligt gewesen und hat mehrfach zu Warnstreiks ausgerufen (Foto: dpa). Foto: Robert Michael

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Auswirkungen die Tarifverhandlungen 2024 auf die Inflation haben könnten

Wie sich die Tariflöhne seit 2010 im Vergleich zur Produktivität entwickelt haben

Warum es laut IW wichtig ist, dass die Gewerkschaften bei den Lohnforderungen Maß halten article:full_access

