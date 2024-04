Lesezeit: 2 min

Nach israelischem Angriff auf Iran: G7-Außenministertreffen auf Capri ändert Agenda. Diskussionen zu China und Cyber-Sicherheit werden verschoben. Nahost steht nun im Fokus.

Mit Spannung wird erwartet, was in der Abschlusserklärung der G7 zu den Kriegen in der Ukraine und Nahost gesagt wird (Foto: dpa)

Foto: Britta Pedersen