Keine andere Stadt hat so sehr vom Brexit profitiert wie Frankfurt am Main. Über Nacht ist die Bankenmetropole mit dem EU-Austritt der Briten zum wichtigsten Finanzplatz in Kontinentaleuropa avanciert. Es scheint so, als strotzt die Stadtverwaltung seither nur so vor Übermut. „Mainhattan“, schon jetzt die Stadt der Hochhäuser und hohen Häusern, will - sage und schreibe - 14 weitere Türme errichten lassen in der Innenstadt und somit seine (nachts durchaus imposante) Skyline verdoppeln. Wie ist das möglich angesichts der Krise bei den Büro-Immobilien im Lande? Oder handelt es sich um einen Fall von Größenwahn?

Die Lichter der Bankenskyline von Frankfurt am Main leuchten im letzten Licht des Tages: Die Skyline soll größer werden und auch in die Höhe wachsen. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Baubehörde keine Angst vor Büro-Leerstand hat

Was zum Nimbus der Weltstadt noch fehlt

Wieso Kritiker ein Desaster nicht ausschließen wollen article:full_access

