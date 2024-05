Lesezeit: 4 min

Rückblickend könnte man sagen, Der Dieselskandal bei VW vor zehn Jahren hat die Mobilitätswende verursacht – und das nicht nur in Deutschland. Seither leihen sich die Bewohner in den großen Städten Autos, nutzen Roller für das letzte Stück von der U-Bahn nach Hause oder pendeln mit Elektro-Fahrrädern zur Arbeit. Das verändert gerade die Städte fundamental, wie der Kongress „Disrupting Mobility“ in Berlin diese Woche gezeigt hat.

In der Schweiz ist es inzwischen ein Must-have und Kultobjekt: Messebesucherinnen begutachten schon 2017 in Hannover das elektrische Stadtauto „Microlino“. (Foto: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Lesen Sie in diesem Artikel: Worin die Berliner Verkehrsbetriebe überraschend Spitze sind

Wie Paris, London und Brüssel den deutschen Städten die Zukunft des Verkehrs vorführen

Welcher Trend die Sache mit den Elektro-Fahrrädern nochmals umkrempeln könnte article:full_access

