Lesezeit: 4 min

Ende Mai wurde in weiten Teilen Deutschlands wieder eines deutlich: Die Klima-Herausforderungen werden immer größer. Welche Energieeffizienz-Maßnahmen bringen Kühleffekte in die Metropolen herein? Welche Rolle übernehmen Energieeffizienz und erneuerbare Energien bei der nachhaltigen Stadtentwicklung? Es geht um nichts weniger als eine hohe Lebensqualität und gleichzeitig das Schaffen wirtschaftlicher Chancen.

Nachhaltige Stadtentwicklung spart Energie und macht Metropolen lebenswerter (Foto: iStockphoto/ah_fotobox). Foto: ah_fotobox

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Maßnahmen im Bereich erneuerbaren Energien für deutsche Städte jetzt kritisch sind

Was beim Bauen in Metropolen besonders wichtig ist und sein wird

Wieso wir uns in Zukunft beim Wohnen mehr und mehr anpassen werden müssen article:full_access

