Der Ausbau der Stromnetze in Deutschland kostet zweistellige Milliardensummen. Der niederländische Netzbetreiber Tennet wollte daher sein Stromnetz in Deutschland an den Bund verkaufen. Daraus wird nun aber nichts.

Im Zuge der Energiewende will Deutschland das Stromnetz massiv ausweiten, aber wie kann das finanziert werden? (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Verhandlungen mit Tennet gescheitert sind

Welche Auswirkungen die hohen Netzausbau-Kosten auf das Investitionsklima in Deutschland haben

Hintergrundinformationen zu den Übertragungsnetzbetreibern article:full_access

