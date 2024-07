Lesezeit: 3 min

Die deutsche Rohstoffbehörde BGR weist in einer neuen Studie auf das Potenzial von Monazit für die Versorgung mit den chronisch knappen Seltenen Erden hin. Was genau ist Monazit und warum spielte es in der Vergangenheit nur eine untergeordnete Rolle bei der Gewinnung von Seltenerdoxiden?

Der Abbau von seltenen Erden konzentriert sich in China - das könnte sich mit der zunehmenden Bedeutung von Monazit-Lagerstätten ändern. (Foto: dpa). Foto: Zhong Shi

Lesen Sie in diesem Artikel: Was Monazit ist und wie es abgebaut wird

Was der seltene Rohstoff mit Radioaktivität zu tun hat

Wie China im globalen Monazit-Markt positioniert ist

In welchem westlichen Land besonders viel Monazit zu holen ist article:full_access

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.