Lesezeit: 4 min

Biden allein in der Isolation, Trump umgeben von seiner Familie im Regen von Konfetti: Die Bilder der beiden Kontrahenten im US-Wahlkampf könnten nicht gegensätzlicher sein. Steht bald ein politischer Showdown bevor?

Donald Trump betritt die Bühne mit der ehemaligen First Lady Melania Trump am Ende der Republican National Convention in Milwaukee. (Foto: dpa)

Foto: J. Scott Applewhite