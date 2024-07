Lesezeit: 3 min

Bei uns wird noch geforscht und diskutiert. In den USA ist eine erste große Studie jetzt abgeschlossen: Sie beweist, dass das bedingungslose Grundeinkommen von Vater Staat träge macht. Den Probanden fehlte jederlei intrinsische Motivation und Ehrgeiz. Wir sollten daraus auch Rückschlüsse für das Bürgergeld ziehen.

Wünsch Dir was: Große Demo für das „bedingungslose Grundeinkommen“ am Alexanderplatz in Berlin anno 2020 (Foto: dpa).

Foto: Christoph Soeder