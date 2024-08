Lesezeit: 2 min

Der US-Verteidigungsminister widerruft eine Einigung der Justiz mit dem mutmaßlichen Chefplaner der Anschläge von 9/11 und weiteren Angeklagten. Ihnen könnte nun wieder die Todesstrafe drohen. Woher der plötzliche Sinneswandel?

Unvergessen: Turm des World Trade Centers in New York stürzt am 11.09.2001 in sich zusammen, nachdem er von einer Passagiermaschine getroffen worden ist. (Foto: dpa)

Foto: Hubert Boesl