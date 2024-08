Lesezeit: 6 min

Während in der politischen Arena die Ersten nicht nur Zeter und Mordio schreien, sondern sogar Rücktritt und Regress fordern, hat die Diskussion um die RKI-Protokolle, also um die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts (RKI) noch gar nicht substanziell begonnen. Über den Status, in die Öffentlichkeit gespielter Vermerke, sind wir nicht hinaus. Und doch gibt es einen zur Debatte eingereichten Meinungsbeitrag vier namhafter Juristinnen, die Aufarbeitung und Rechtfertigung verlangen. Die DWN dokumentiert die Aussagen - hinterfragt sie.

Führten sie Böses im Schilde oder wollten sie helfen: Virologe Christian Drosten und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), damals auf dem Weg zu einer Pressekonferenz (Foto: dpa). Foto: Fabrizio Bensch

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die Corona-Aufarbeitung bereits verrutscht ist, bevor sie angefangen hat

Was vier namhafte Juristen mit ihrem Diskussionsbeitrag in die Debatte um die RKI-Protokolle werfen wollen

Warum die Erinnerungen aus den Pandemie-Zeiten offenkundig im Nebel unscharf werden article:full_access

Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar Hier anmelden

Anmelden

Registrieren Benutzername oder Email-Adresse Passwort Code (just numbers) Anmelden Wenn Sie zuvor über FB / G + angemeldet waren, verwenden Sie bitte die Funktion 'Passwort vergessen' und geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten dann einen Link über den Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Passwort vergessen? Nach Eingabe Ihres Namens oder Ihrer Emailadresse erhalten Sie eine Email, in der Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Benutzername oder Email Absenden Lesen Sie viele Artikel kostenfrei. Newsletter bestellen, registrieren und weiterlesen.

Keine Verpflichtung - kein Abo. Emailadresse Passwort Passwort wiederholen Ich erkläre mich mit den AGB einverstanden (AGB...) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir der tägliche redaktionelle Email-Newsletter DWN-Telegramm an meine Emailadresse geschickt wird. Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der BF Blogform Social Media GmbH widerrufen, z.B. per Email an leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Registrieren Sie sind bereits registriert? Anmelden Hilfe bei der Anmeldung und Registrierung: leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Es gelten unsere AGB und Datenschutzbestimmungen