Laut einer aktuellen Studie ernähren sich bereits Kleinkinder zu süß und ungesund. Wie das Max Rubner-Institut (MRI) in Karlsruhe, ein Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, mitteilte, überschreiten Kinder bis zu einem Alter von fünf Jahren im Durchschnitt die empfohlene Menge an ungesunden Lebensmitteln um mehr als das Doppelte. Gleichzeitig fehle es an gesunden Nahrungsmitteln, insbesondere an Gemüse.

Zwei Kinder essen bei 30 Grad im Schatten ein Eis: Eine neue Studie zeigt, dass Kleinkinder zu viel Zucker essen (Foto: dpa). Foto: Roland Weihrauch

Im Folgenden: Wie die Ernährung in den ersten Lebensjahren das ganze Leben beeinflusst

Welche alarmierenden Erkenntnisse die aktuelle Studie zu Kleinkindern liefert

