Deutschland unterstützt ein Großprojekt zur Herstellung von grünem Wasserstoff in Lüderitz. An diesem Ort befand sich einst das erste deutsche Konzentrationslager. Die Sorge wächst: Könnte die KZ-Gedenkstätte in Gefahr geraten?

Ein Gedenkstein auf der Halbinsel Shark Island am Stadtrand von Lüderitz im Süden Namibias erinnert an die Opfer des ersten deutschen Konzentrationslagers (Foto: dpa). Foto: Kristin Palitza

Im Folgenden: Wie das Wasserstoffprojekt die KZ-Gedenkstätte bedroht

Welche historischen Bedenken die Nachfahren der Opfer äußern

