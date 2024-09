Lesezeit: 1 min

OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, hat ein neues KI-Modell vorgestellt, das in der Lage ist, komplexere Aufgaben als frühere Chatbots zu bewältigen. Die Software namens o1 investiert mehr Zeit in das "Nachdenken", bevor sie eine Antwort liefert - "so wie es ein Mensch tun würde".

Auf dem Monitor eines Handys ist das ChatGPT-Logo zu sehen. Der Hersteller OpenAI hat nun ein neues KI-Modell vorgestellt (Foto: dpa). Foto: Hannes P Albert

Im Folgenden: Wie OpenAI das neue KI-Modell optimiert hat

Die beeindruckende Leistung des o1-Modells bei Mathematikaufgaben

