Lesezeit: 3 min

Teilen article_share:article

Deutschlands Unternehmer haben die Nase voll, vom Stillstand, vom Niedergang. Sie wollen von der Politik nicht noch tiefer in die Krise geführt werden. Unternehmerin Sarna Röser und Unternehmer Josef Brunner haben die Initiative „Unternehmer in Bewegung“ ins Leben gerufen – mit dem Ziel, die dringenden Themen der deutschen Wirtschaft in den Bundestag zu bringen. Für sie ist klar: „Die Stimme der Mehrheit wird politisch ignoriert. Die Folgen für den Wirtschaftsstandort sind fatal!“

Techwunderkind Josef Brunner (r.) bei der Preisverleihung des „Success for Future Award“. Sein viertes Unternehmen (JouleX) hat er für 83 Millionen Euro verkauft! (Foto: dpa) Foto: Lennart Preiss

Im Folgenden: Warum Unternehmer jetzt handeln müssen

Welche drei großen Baustellen die Wirtschaft hat

Welche Ziele die Initiative sich gesteckt hat 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar. Hier anmelden

Anmelden

Registrieren Benutzername oder Email-Adresse Passwort Code (just numbers) Anmelden Wenn Sie zuvor über FB / G + angemeldet waren, verwenden Sie bitte die Funktion 'Passwort vergessen' und geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten dann einen Link über den Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Passwort vergessen? Nach Eingabe Ihres Namens oder Ihrer Emailadresse erhalten Sie eine Email, in der Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Benutzername oder Email Absenden Lesen Sie viele Artikel kostenfrei. Newsletter bestellen, registrieren und weiterlesen.

Keine Verpflichtung - kein Abo. Emailadresse Passwort Passwort wiederholen Ich erkläre mich mit den AGB einverstanden (AGB...) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir der tägliche redaktionelle Email-Newsletter DWN-Telegramm an meine Emailadresse geschickt wird. Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der BF Blogform Social Media GmbH widerrufen, z.B. per Email an leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Registrieren Sie sind bereits registriert? Anmelden Hilfe bei der Anmeldung und Registrierung: leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Es gelten unsere AGB und Datenschutzbestimmungen