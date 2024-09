Lesezeit: 1 min

Eine Anklage gegen New Yorks Bürgermeister Eric Adams wurde erhoben. Heute, am 26. September, berichteten die US-Medien darüber, dass Adams möglicherweise eine Anklage bevorsteht. Später teilte die Staatsanwaltschaft in der US-Millionenmetropole mit, dass dem 64-jährigen Demokraten unter anderem Bestechung, Betrug sowie illegale Finanzierung von Wahlkampagnen vorgeworfen wird. Adams selbst bezeichnete die Vorwürfe als „komplett falsch und auf Lügen basierend“.

New Yorks Bürgermeister Eric Adams, seit 2022 im Amt, sieht sich zunehmend Vorwürfen gegenüber. Trotz seiner Verteidigung wurde er nun offiziell angeklagt. (Foto: dpa) Foto: Seth Wenig

Im Folgenden: Welche Anklagen wurden erhoben

Was ist historisch an dieser Anklage

