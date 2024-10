Lesezeit: 6 min

Nach den Erfolgen bei den jüngsten Landtagswahlen gewinnt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zunehmend an Bedeutung für die Bundestagswahl 2025. Dabei stellt sich für Unternehmer die Frage: Welche Wirtschaftspolitik verfolgt das BSW und welche Pläne hat das Bündnis? Thomas Geisel, BSW-Wirtschaftsexperte, ehemaliger Erdgaseinkaufsdirektor von E.ON Ruhrgas und Ex-Oberbürgermeister von Düsseldorf, spricht im DWN-Interview über die Fehlentscheidungen von Robert Habeck, wie er den Mittelstand unterstützen will und was das BSW von Helmut Kohl übernehmen möchte.

Thomas Geisel, BSW-Wirtschaftsexperte, ist bereits seit Juli 2024 Mitglied des Europäischen Parlaments für das Bündnis (Fotocredit: © European Union 2024 - Source : EP).

Im Folgenden: Welche konkreten wirtschaftspolitischen Ansätze Thomas Geisel für das BSW vorantreibt

Welche Pläne Geisel für den Mittelstand und KMUs hat

