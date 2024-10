Lesezeit: 3 min

Zu teuer, nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Klagen der Reifenhersteller am Standort Deutschland klingen fast alle moribund. Michelin, Conti & Co. sind eifrig dabei, ihre Werke an Billigstandorte (vor allem in Osteuropa) zu verlagern. Nur die italienische Marke Pirelli geht den entgegengesetzten Weg. Qualität hat seinen Preis. Deutschland sei Premium, heißt es im Werk im Odenwald, es lohne sich deshalb auch in Zukunft.

Pirelli sieht sich als Premium-Marke für Reifen. Die Italiener investieren deshalb nicht nur in die Formel 1 (wie hier in Monza), sondern auch in ihr deutsches Werk in Hessen. (Foto: dpa) Foto: Hasan Bratic

Im Folgenden: Warum fast alle Reifenhersteller ihre Werke in Deutschland aufgeben

Wieso Pirelli im Odenwald eine andere Strategie verfolgt – und sogar investiert

