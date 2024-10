Lesezeit: 4 min

Was bundesweit nicht gewollt ist, scheint in Sachsen möglich: Als erstes Bundesland will Sachsen die Corona-Politik aufarbeiten. BSW und AfD stimmen gemeinsam für einen Corona-Untersuchungsausschuss. Die SPD unterbrach daraufhin die Sondierungsgespräche, ist aber bereit für eine Fortsetzung. Ohne das BSW gibt es keine Regierungsbeteiligung. Zerplatzt die Brombeer-Koalition an der Corona-Aufarbeitung?

Abgeordnete von BSW und die Fraktion der AfD stimmen während der Sitzung des Sächsischen Landtages gemeinsam für einen Corona-Untersuchungsausschuss. (Foto: dpa) Foto: Robert Michael

Im Folgenden: Untersuchungsausschuss: Wie es zur Zusammenarbeit von AfD und BSW kommt

Warum eine Brombeer-Koalition nicht mehr möglich scheint

