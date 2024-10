Lesezeit: 2 min

Der zweitgrößte Tabakkonzern Philip Morris will seine Produktion in Deutschland beenden – trotz Rekordergebnisse an der Börse. Die Entscheidung betrifft die Fabriken in Berlin und Dresden: 372 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien möglicherweise betroffen.

In der ersten Jahreshälfte 2025 soll die Produktion im Berliner Werk von Philip Morris eingestellt werden. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden: Ist der wenige Konsum schuld oder die hohen Standortkosten?

Welche zwei Fabriken von den Schließungen betroffen sind

