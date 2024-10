Lesezeit: 3 min

Trotz einer starken Geschäftsentwicklung 2024 und der Zusicherung „kein Werk in Deutschland zu schließen“ baut Dax-Konzern HENKEL sein Werk im ostdeutschen Heidenau bei Dresden ab. Die Produktion am Standort werde zum Jahresende eingestellt und in andere europäische Werke transferiert. Alle hiesigen Mitarbeiter verlieren dann ihren Job.

Konsumgüterkonzern Henkel schließt sein Werk im sächsischen Heidenau, wo bislang Klebstoffe hergestellt wurde. (Foto: dpa) Foto: Jan-Philipp Strobel

Im Folgenden: Warum sich Henkel für die Schließung des Standortes entschieden hat

Wie das Unternehmen die Produktion in andere Werke transferiert

Wie Deutschland einen traditionellen Standort verliert

