Der in der Energiekrise mit Milliarden-Beihilfen gerettete Energiekonzern Uniper hat eine erste Rückzahlung an den deutschen Staat geleistet. Ende September seien 530 Millionen Euro gezahlt worden, teilte Uniper in Düsseldorf bei der Vorlage der Quartalszahlen mit. Das Geld hatte Uniper im August 2022 im Zuge des Gasstreits mit dem russischen Gaskonzern Gazprom einbehalten, als dieser kein Gas mehr lieferte.

Der Energieriese Uniper zahlt Geld an den deutschen Staat zurück, der den Konzern mit 13,5 Milliarden Euro rettete. Bis 2040 will Uniper vollständig CO2-neutral sein. (Foto: dpa) Foto: Lars Penning

Im Folgenden: Warum Uniper 530 Millionen Euro an den deutschen Staat zurückzahlt

Welche weiteren Zahlungen der Energieriese im Frühjahr 2025 plant

Wie viel der Bund insgesamt an Uniper ausgezahlt hat 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

