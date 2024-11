Lesezeit: 7 min

Es war einmal ein Weltkonzern. Siemens stellte einst fast alles her, was mit Elektrotechnik zu tun hat: von der Waschmaschine über Schnellzüge bis hin zu Kraftwerken in aller Welt. Doch davon ist nicht mehr viel übrig geblieben - abgespalten, ausgegründet oder schlicht verkauft! Jetzt wird mit der Flughafentechnik ein weiteres Nischengeschäft abgestoßen. Der Konzern wird von Vorstandschef Roland Busch in einen Tech-Konzern nach Vorbild des Silicon Valley umgebaut und für die Börsenanalysten aufgehübscht. Der Zukauf von Altair Engineering verdeutlicht dies. Die Siemens-Aktie besitzt langfristig hohes Potential für Anleger. Nächstes Kapitel der Firmenhistorie!

Fachbesucher besichtigen den Zug Velaro for Egypt des Zugbauers Siemens bei der Präsentation auf der Bahntechnikmesse InnoTrans 2024 in Berlin. Die Bahnsparte war einst das Rückgrat von Siemens. Wann wird auch sie veräußert? (Foto. dpa) Foto: Carsten Koall

Im Folgenden: Wie Siemens sich mehr fokussieren muss, um auch an der Börse zu reüssieren

Wie sich Siemens, das einstige Vorzeige-Unternehmen der Deutschland-AG, sich für die Zukunft wappnet und neu aufstellt

