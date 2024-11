Lesezeit: 2 min

Wärmepumpen gewinnen in Neubauten weiter an Bedeutung: 2023 entschieden sich Bauherren in zwei Dritteln der neuen Wohngebäude für diese Heiztechnologie. Gasheizungen und Fernwärme bleiben zwar wichtig, verlieren jedoch Marktanteile. Diese Entwicklung unterstreicht die fortschreitende Elektrifizierung und die Rolle der Wärmewende in Deutschland.

Der Rückgang von Gasheizungen verdeutlicht den Wandel in der Heiztechnologie, während Wärmepumpen nun die bevorzugte Wahl in Neubauten sind. (Foto: dpa) Foto: Fabian Sommer

Im Folgenden: Warum die Mehrheit der Neubauten auf Wärmepumpen setzt

Welche Rolle Gasheizungen und Fernwärme noch spielen

