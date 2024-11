Lesezeit: 1 min

Teilen article_share:article

Die Ampel-Koalition ist am Ende. Was wird nun aus noch laufenden Vorhaben? Der Gesundheitsminister will eine Großoperation trotz allem ins Ziel bringen.

Der Mann mit dem Geld ist raus: Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, appelliert an Christian Lindner (FDP) bei einer Sitzung des Bundeskabinetts. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden: Warum sich auch Karl Lauterbach nach dem Ampel-Aus Sorgen machen muss

Wieso der Minister die Klinikreform angeblich jetzt gefährdet sieht

Weshalb im Bundesrat ein drohender Vermittlungsausschuss zur Hürde werden könnte 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

6 Monate Zugriff für nur 3,49 EUR/Monat ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel