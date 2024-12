In Life-Science-Immobilien investieren: Tipps für den Einstieg in die neue Assetklasse

Lesezeit: 4 min

Immobilien in der Life-Sciences-Branche sind höchst spezialisiert und komplex - und für Investoren ein besonders spannender Wachstumsmarkt. Der Bedarf an Gebäuden, die zur Forschung und Entwicklung genutzt werden, steigt stetig, weil auch verschiedene Forschungsbereiche in den vergangenen Jahren stark gewachsen sind. Wir verraten, was Life-Science-Immobilien genau sind und wie Sie in diesen Megatrend investieren können.

Investoren haben das Potenzial von Life-Science-Immobilien erkannt (Foto: dpa). Foto: Andrew Brookes

