Bosch steht vor massiven Einschnitten: Bis zu 5.550 Stellen sollen wegfallen, davon allein 3.800 in Deutschland. Die Krise in der Autoindustrie verschärft den Druck. Der Betriebsrat spricht von einem "Schlag ins Gesicht" und kündigt Widerstand an. Welche Standorte besonders betroffen sind und wie Bosch die Maßnahmen begründet.

Bosch: Als Zulieferer der Autoindustrie steckt das Unternehmen in der Krise. In den kommenden Jahren sollen daher bis zu 5.550 Stellen abgebaut werden. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden: Warum Bosch 5.550 Stellen streichen will

Welche deutschen Standorte am stärksten betroffen sind

Wie der Betriebsrat auf die Kürzungspläne reagiert

