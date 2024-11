Lesezeit: 2 min

Sonderermittler Jack Samith hat lange um eine Verurteilung Donald Trumps gekämpft. Jetzt gibt er auf und stellt die Verfahren gegen den wiedergewählten US-Präsidenten ein - dies sei übliche Gepflogenheit in den USA, begründete Smith seinen Schritt. Trumps Sieg bringt ihn nicht nur zurück an die Macht. Die meisten seiner juristischen Probleme lösen sich in Luft auf - zumindest vorerst.

Stinkesauer: US-Präsident Donald Trump im Strafgericht von Manhattan während der Beratungen der Geschworenen in seinem Schweigegeld-Prozess. Nun lässt ihn die Staatsanwaltschaft immerhin in seinen Strafverfahren vom Haken. (Foto: dpa) Foto: Mark Peterson

