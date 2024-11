Lesezeit: 3 min

Weiterhin ist unklar, was die Ursache für den Absturz des DHL-Flugzeugs in Litauen war. Bislang liegen keine Erkenntnisse vor, dass der Absturz absichtlich herbeigeführt wurde. Die Ermittler haben jetzt einen wichtigen Fortschritt gemacht – und die Flugschreiber der Maschine geborgen. Ausgewertet werden sollen sie in Deutschland.

Ein Trümmerteil eines DHL-Frachtflugzeugs, das in ein Haus gestürzt ist, ist in der Nähe der litauischen Hauptstadt Vilnius zu sehen. (Foto: dpa) Foto: Mindaugas Kulbis

Im Folgenden: Warum ein Sabotageangriff nicht ausgeschlossen ist

Wie die Suche nach der Ursache durch „Black Box“ beginnt

