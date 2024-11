Lesezeit: 5 min

Die Taurus-Lieferung sorgt seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine immer wieder für politische Diskussionen. Ausgerechnet die Union als Taurus-Befürworter will jetzt einem möglichen FDP-Antrag zur Taurus-Lieferung an die Ukraine im Bundestag nicht zustimmen. Welches politische Manöver steckt dahinter? Wie mit einer Waffe Wahlkampf geführt wird.

Der Taurus KEPD-350 ist einer der modernsten Flugkörper der Luftwaffe. Er hat eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Um ihn abzufeuern, müssen Piloten deshalb nicht in den feindlichen Luftraum eindringen. (Foto: dpa) Foto: Bernd von Jutrczenka

Im Folgenden: Taurus-Lieferung: Warum der Druck auf Deutschland wächst

Warum die FDP jetzt einen eigenen Antrag einbringt

