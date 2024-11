Lesezeit: 2 min

Teilen article_share:article

Weiterhin ist unklar, was die Ursache für den Absturz des DHL-Flugzeugs in Litauen war. Nun hat der litauische Präsident Gitanas Nausėda erklärt, dass aufgrund des destruktiven Verhaltens Russlands der Verdacht auf Sabotage aufkommen könnte. Er betonte jedoch, dass es zu früh sei, über die Ursachen des Flugzeugabsturzes über Vilnius zu spekulieren. Baerbock: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“

Die litauische Polizei sperrt die Straße, während Ermittler an der Stelle arbeiten, an der ein DHL-Frachtflugzeug in der Nähe von Vilnius abgestürzt ist. (Foto: dpa) Foto: Mindaugas Kulbis

Im Folgenden: Warum ein Sabotageangriff nicht ausgeschlossen ist

Wie die Suche nach der Ursache durch „Black Box“ beginnt

Wie lange die Auswertung der Daten dauert 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel