Lesezeit: 1 min

In der EU wird wegen des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ein 15. Sanktionspaket vorbereitet. Offenbar diskutierten Vertreter der 27 Mitgliedstaaten am Mittwochabend erstmals über neue Vorschläge der Europäischen Kommission, die ein schärferes Vorgehen gegen die sogenannte russische Schattenflotte für den Transport von Öl und Ölprodukten vorsehen. Zudem ist unter anderem geplant, Unternehmen mit Sitz in China ins Visier zu nehmen, die an der Herstellung von Drohnen für den russischen Krieg gegen die Ukraine beteiligt sind.

Neue Sanktionen gegen Russland? Auf dem Bild: Russische Soldaten springen während einer Gefechtsausbildung für Angriffseinheiten an einem ungenannten Ort von einem T-90M Proryv-Panzer ab. (Bild: dpa) Foto: Uncredited

Im Folgenden: An welchen Sanktionen gegen Russland die EU gerade arbeitet

Welche Rolle China dabei spielt

