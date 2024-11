Britischer Geheimdienstchef warnt: „Welt so gefährlich wie lange nicht“

Lesezeit: 1 min

Der Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, Richard Moore, äußerte sich in einer Rede in der britischen Botschaft in Paris besorgt über die aktuelle weltpolitische Lage. In seiner Ansprache unterstrich er, dass die globale Bedrohungslage in den letzten Jahrzehnten nie so ernst war wie heute.

Der Chef des MI6, Richard Moore, spricht im Internationalen Institut für Strategische Studien in London (Foto: dpa). Foto: Stefan Rousseau

Im Folgenden: Wie MI6-Chef Moore die weltpolitische Lage als gefährlicher denn je beschreibt

Warum Richard Moore Russland Sabotageakte und nukleares Säbelrasseln vorwirft

Welche Folgen ein Erfolg Putins für China, Nordkorea und den Iran haben könnte

