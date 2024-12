Lesezeit: 3 min

40 Prozent der Stellen in der Verwaltung fallen weg. Bei Baywa soll jetzt die Sanierung einsetzen. So werden 26 von insgesamt 400 Standorten des Agrarhändlers abgebaut. Die Baywa-Aktien legten allerdings nur kurzzeitig zu. Am Donnerstag wurde Einzelheiten zum Schuldenstand bekannt und drückten die Kurse weiter.

Sanierungspläne werden präzisiert: Baustoffmarkt der Baywa in Großwallstadt. (Foto: dpa) Foto: --

