Wie sehen die Aussichten für das Immobiliensegment Wohnen in 2025 aus? Immobilienpreise für Wohnungen und Häuser haben wegen Zinssenkungen dieses Jahr wieder insgesamt einen Aufwärtstrend verzeichnet (vor allem in den Großstädten). Was sind die besonderen Herausforderungen für das Segment und – für Käufer eher nicht so erfreuliche Aussichten – werden die Eigentumspreise in den Großstädten weiter steigen?

Ausblick für 2025: Was kommt nach den letzten spannenden Jahren auf Immobilienkäufer zu? (Foto: dpa)

Im Folgenden: Die Prognosen für den Eigentumswohnungsmarkt für nächstes Jahr

Mietmarkt: Was der „Lock in Effekt“ ist und wie er zur Dramatik im deutschen Wohnungsmarkt beiträgt

