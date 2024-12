Lesezeit: 2 min

Nur ein Viertel der Einzelhändler ist mit dem Weihnachtsgeschäft bislang zufrieden. Die Kauflaune der Deutschen hält sich in Grenzen. Inflation, hohe Energiepreise und geopolitische Krisen sorgen für Verunsicherung. Was die Deutschen kaufen und was der Handel dieses Jahr zu erwarten hat.

So dürfte es wohl vorerst nicht aussehen, denn die Kauflaune hält sich sogar in der Weihnachtszeit in Grenzen (Foto: dpa). Foto: Daniel Bockwoldt

Im Folgenden: Wie hoch die Umsätze in den Vorweihnachtstagen sind

Welche Branchen zufrieden sind

