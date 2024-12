Lesezeit: 2 min

Die Inflation in Deutschland bleibt hartnäckig über der Zwei-Prozent-Marke und belastet Verbraucher weiter. Besonders Dienstleistungen und der CO2-Preis treiben die Kosten spürbar in die Höhe, während Energie etwas günstiger wird. Experten erwarten erst 2025 eine Entspannung. Was das für Ihre Kaufkraft bedeutet, welche Zahlen überraschen und warum es trotzdem Hoffnung gibt, erfahren Sie hier.

Alles wird immer teurer: Inflationsrate bleibt über zwei Prozent. (Foto. dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden: Welche Faktoren die Inflation in Deutschland aktuell antreiben

Warum die Preise für Dienstleistungen weiter steigen

