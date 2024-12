Lesezeit: 1 min

Ein Durchbruch in letzter Minute: Bund und Länder einigen sich auf die Fortsetzung des Digitalpakts 2.0. Milliarden fließen in IT-Ausstattung und Lehrerfortbildung, doch die Vereinbarung bleibt an Haushaltsentscheidungen geknüpft.

Cem Özdemir (Bündnis90/Die Grünen), Bundesbildungsminister spricht bei der Pressekonferenz zur Bund-Länder-Erklärung für einen Digitalpakt 2.0. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden: Nach langem Ringen haben Bund und Länder eine Einigung zur Fortsetzung des sogenannten Digitalpakts 2.0 erzielt. Demnach sollen Bund und Länder in den kommenden sechs Jahren jeweils 2,5 Milliarden...

