Fernwärme rückt in den Fokus der Energiewende. Stadtwerke wie das MVV in Mannheim drehen jetzt langsam den Gashahn zu, doch was bedeutet diese Entwicklung für die Haushalte in Deutschland?

Fernwärme Ahoi: Blick auf die Baustelle einer Fernwärmeleitung für den Stadtteil Knieper/Grünhufe in Stralsund. (Foto: dpa) Foto: Stefan Sauer

Im Folgenden: Was das Heizungsgesetz für die Zukunft der Wärmeversorgung bedeutet

Warum Fernwärme eine Herausforderung für die gesamte Politik darstellt

Welche Rolle Fernwärme bei der Reduktion von CO2-Emissionen spielt

